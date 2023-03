PSG, Mbappé dopo il record: «La gara di Champions contro il Bayern non è legata al mio futuro» (Di domenica 5 marzo 2023) Kylian Mbappé, dopo il gol messo a segno contro il Nantes, è diventato il miglior marcatore della storia del club parigino Kylian Mbappé, attaccante del PSG, è diventato il miglior marcatore della storia del club. Ecco le sue dichiarazioni in merito. record – «Il fatto che il pubblico sia con me? Solo giocare qui è un privilegio, ho avuto la possibilità di godermi ogni momento, sono progredito come giocatore. Sono cambiato molto, molto. Sono arrivato che ero un giocatore giovane, forse molto talentuoso, qualunque cosa, ma ero un giocatore giovane. Anche come uomo ho imparato molto qui. E come ho detto, giocare ancora di più al Paris Saint-Germain per me, parigino di nascita, è qualcosa di speciale». futuro – «Se la gara di Champions League ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Kylianil gol messo a segnoil Nantes, è diventato il miglior marcatore della storia del club parigino Kylian, attaccante del PSG, è diventato il miglior marcatore della storia del club. Ecco le sue dichiarazioni in merito.– «Il fatto che il pubblico sia con me? Solo giocare qui è un privilegio, ho avuto la possibilità di godermi ogni momento, sono progredito come giocatore. Sono cambiato molto, molto. Sono arrivato che ero un giocatore giovane, forse molto talentuoso, qualunque cosa, ma ero un giocatore giovane. Anche come uomo ho imparato molto qui. E come ho detto, giocare ancora di più al Paris Saint-Germain per me, parigino di nascita, è qualcosa di speciale».– «Se ladiLeague ...

