PSG | Mbappé dopo il record | «Giocare qui è qualcosa di speciale»

(Di domenica 5 marzo 2023) Kylianil gol messo a segno contro il Nantes, è diventato il miglior marcatore della storia del club parigino Kylian, attaccante del PSG, è diventato il miglior marcatore della storia del club. Ecco le sue dichiarazioni in merito. PAROLE – «Il fatto che il pubblico sia con me? Soloqui è un privilegio, ho avuto la possibilità di godermi ogni momento, sono progredito come giocatore. Sono cambiato molto, molto. Sono arrivato che ero un giocatore giovane, forse molto talentuoso, qualunque cosa, ma ero un giocatore giovane. Anche come uomo ho imparato molto qui. E come ho detto,ancora di più al Paris Saint-Germain per me, parigino di nascita, èdi». L'articolo proviene da Calcio News 24.