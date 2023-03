PSG: Mbappé diventa il miglior marcatore di sempre della storia del club (Di domenica 5 marzo 2023) Con il gol di stasera al Nantes Kylian Mbappé diventa il miglior marcatore della storia del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé è diventato il miglior marcatore della storia del Paris Saint-Germain con il gol di questa sera contro il Nantes. ?? 90'@KMbappe devient le MEILLEUR BUTEUR DU PARIS SAINT-GERMAIN !!!! ???#?EEP?AKINGHIS?ORY#Ligue1 I #PSGFCN 4?-2? pic.twitter.com/i5Td6Rh9DM— Paris Saint-Germain (@PSG inside) March 4, 2023 Il francese ha realizzato così 200 gol in 163 partite con i parigini, superando Edinson Cavani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Con il gol di stasera al Nantes Kylianildel Paris Saint-Germain Kylianto ildel Paris Saint-Germain con il gol di questa sera contro il Nantes. ?? 90'@KMbappe devient le MEILLEUR BUTEUR DU PARIS SAINT-GERMAIN !!!! ???#?EEP?AKINGHIS?ORY#Ligue1 I #PSGFCN 4?-2? pic.twitter.com/i5Td6Rh9DM— Paris Saint-Germain (@PSG inside) March 4, 2023 Il francese ha realizzato così 200 gol in 163 partite con i parigini, superando Edinson Cavani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

