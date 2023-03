PSG | la scossa di Galtier | «Contro il Bayern non avremo diritto a un minuto di relax»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 marzo 2023) Christophe, allenatore del PSG, ha parlato dopo la vittoria in rimonta in Ligue 1il Nantes. Le sue dichiarazioni Christophe, allenatore del PSG, ha parlato dopo la vittoria in rimonta in Ligue 1il Nantes. CHAMPIONS – «ilnona undi, dovremo giocarcela tutta con tanto cuore, voglia, determinazione e senza alcun rilassamento perché a questo livello non perdonerà. Se succede per una partita o due va bene. Ma non deve succedere nei grandi incontri». INFORTUNATI – «Abbiamo qualche piaga. Nordi Mukiele è uscito con una botta al tendine d’Achille, Marqui ha avuto un problema al livello delle costole, a quanto pare è una botta». L'articolo ...