"Pronti a qualsiasi evenienza". Cresce la tensione sulla minaccia anarchica (Di domenica 5 marzo 2023) Torino è una città devastata dopo il passaggio della manifestazione anarchia: la tensione del Paese è sempre più alta Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 marzo 2023) Torino è una città devastata dopo il passaggio della manifestazione anarchia: ladel Paese è sempre più alta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gianfrancha : @MercurioPsi @eugenio_patane @F_Carpano @diarioromano Appunto. Io ancora non capisco perché gli automobilisti, semp… - PerliniElena : @elio_vito Non risponde perché non lo sa.. staranno facendo indagini .. o decide lei? Siete avvoltoi pronti ad atta… - Gionoborder : @Dpf66_ @Adnkronos Io sono filo qualsiasi cosa porta al kaos e alla possibile distruzione di questo mondo indegno,… - MephiTaz : @ultimora_pol Il problema è che i PRONTI si stanno rivelando ad dir poco inadatti. Per qualsiasi tipo di lavoro. - Evariste_Gal0is : @fabiochiusi @nonleggerlo Certo! Qualsiasi programma Mediaset è pronto a fare le pulci al governo, come si evince d… -