Pronostici calcio, Torino - Bologna: un gol di Orsolini vale 4.50 (Di domenica 5 marzo 2023) Sarà Torino - Bologna la sfida che chiuderà il 25esimo turno di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20.45. Torino - Bologna: UNDER 8.5 CORNER QUOTA BONUS 1.95 fino a 460 di benvenuto VERIFICA 2.10 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 marzo 2023) Saràla sfida che chiuderà il 25esimo turno di Serie A: fischio d'inizio lunedì alle 20.45.: UNDER 8.5 CORNER QUOTA BONUS 1.95 fino a 460 di benvenuto VERIFICA 2.10 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino-Bologna, Orsolini non si ferma più. E attenzione ai corner... - scommesseperfet : 3-4/03/2023 - Cassa per gli abbonati! Cassa su: - DOPPIA n.1, una doppia da 2,28 volte la posta; - DOPPIA n.2, una… - scommesseperfet : Prono Vincenti Abbonati 'Intermediate Odds', le quote 'intermedie' del 3-4/03/2023 Nell'immagine parte del quadro.… - scommesseperfet : Prono Vincenti 'Standard 13' 3-4/03/2023 Nell'immagine il quadro completo. Il link all'articolo:… - scommesseperfet : Buongiorno! Prono Vincenti Abbonati 'Low Odds', le quote 'basse' del 3-4/03/2023 Nell'immagine parte del quadro. I… -