Prodi | Schlein definisca programma e solo dopo alleanze

(Di domenica 5 marzo 2023) "Sono convinto cheora deve definire ildel Pd:quando c'è unben preciso allora una forza politica è traente dell'alleanza, ma se parte dallequando ancora non ha un, allora diventa debole". Lo ha detto Romanointervistato a In mezz'ora in più su Rai 3. "La accusano di radicalità, ma ci sono alcuni temi in cui bisogna esssere radicali, il salario minimo ce l'hanno tutti, la difesa del posto di lavoro ce l'hanno tutti. Su questi temi il partito deve essere preciso e chiaro, ci vuole un po' di radicalismo nei principi", ha ribadito.Detto questo "deve aggregare la società questo è un compito importantissimo se vuole che un giorno il centrosinistra prenda la ...

Le primarie hanno rianimato il partito, certamente la vittoria inaspettata di Schlein ha dato un ulteriore passo in avanti verso il cambiamento'. Lo afferma Romano Prodi, ex presidente del Consiglio. Ma per realizzare le alleanze è però prima necessario che la segretaria definisca un programma. Solo con un programma il Pd può diventare forza trainante'. Perché, ha concluso, 'ci sono alcuni temi in cui bisogna essere radicali.

Prodi «richiama» Schlein: prima il programma, poi le alleanze Corriere della Sera

L’ex premier giudica positivamente l’incontro fra la nuova segretaria del Pd e il presidente di M5S Conte. «Le primarie hanno rianimato il partito» ...Prima l'identità di partito, poi le alleanze. Romano Prodi s'è messo a fare l'anziano saggio, a impartire cioè ripetizioni di politica a Elly Schlein. All'indomani della grande adunata progressista di ...