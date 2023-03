Problemi per Gasperini, può perdere due titolari per Napoli-Atalanta (Di domenica 5 marzo 2023) Apprensione per Gasperini in vista di Napoli-Atalanta Emergenza per Gasperini in vista di Napoli-Atalanta. Dopo il problema di Zappacosta a pochi minuti dalla gara contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 5 marzo 2023) Apprensione perin vista diEmergenza perin vista di. Dopo il problema di Zappacosta a pochi minuti dalla gara contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescaChaouq : Ha vinto la #Schlein . La sinistra moderata, delle famiglie con il mutuo e la pizza il sabato non voterà più pd. La… - Ettore_Rosato : La nostra identità non cambia in base a ciò che succede in casa del #Pd, gli accordi si costruiscono sui contenuti… - putino : Igor Girkin ammette che senza una sorta di “lend lease” da parte cinese, i russi avranno seri problemi. Quindi rica… - iam_medusa_ : @machedavero Hai ragione, gli psichiatri sono medici e curano sintomi, ma hanno a che fare con persone con problemi… - napolista : #ManuelPellegrini: «Nel calcio conta vincere. Ma bisogna dare uno spettacolo ai tifosi» L’allenatore del #Betis a… -