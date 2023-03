Probabili formazioni Sampdoria-Salernitana: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Corsa a tre per l’attacco blucerchiato. Mazzocchi cerca una maglia dal 1? (Di domenica 5 marzo 2023) Alle 15.00 di oggi, domenica 5 marzo, al Ferraris di Genova va in scena un’altra partita delicata di questa 25ma giornata di campionato. La Sampdoria, infatti, ospiterà una Salernitana che vuole allontanarsi definitivamente dalla zona calda che coinvolge le squadre in lotta per non retrocedere. Dal canto proprio, invece, i blucerchiati, scivolati all’ultimo posto dopo l’ultimo turno di campionato, vogliono riaprire il discorso salvezza. Ad arbitrare questa partita così delicata Davide Massa di Imperia. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora QUI Sampdoria Si concentrano soprattutto in attacco i dubbi per l’allenatore blucerchiato Dejan Stankovic. Out Gabbiadini per squalifica e Lammers per infortunio, si giocano una maglia da titolare in ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Alle 15.00 di oggi, domenica 5 marzo, al Ferraris di Genova va in scena un’altra partita delicata di questa 25ma giornata di campionato. La, infatti, ospiterà unache vuole allontanarsi definitivamente dalla zona calda che coinvolge le squadre in lotta per non retrocedere. Dal canto proprio, invece, i blucerchiati, scivolati all’ultimo posto dopo l’ultimo turno di campionato, vogliono riaprire il discorso salvezza. Ad arbitrare questa partita così delicata Davide Massa di Imperia. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora QUISi concentrano soprattutto in attacco i dubbi per l’allenatoreDejan Stankovic. Out Gabbiadini per squalifica e Lammers per infortunio, si giocano unada titolare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Roma-Juventus oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni - TuttoAscoli : ASCOLI-BARI, TRE PUNTI PER I PLAYOFF: LE PROBABILI FORMAZIONI - infoitsport : Inter-Lecce oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni - AndreaCJ28 : Probabili formazioni - @juventusfc @13Szczesny13 @2DaniLuiz #Bremer #AlexSandro @Cuadrado #Fagioli @locamanuel73… - AndreaCJ28 : @SerieA Giornata 25 #RomaJuve Probabili formazioni - @OfficialASRoma #Patricio #Mancini @ChrisSmalling… -