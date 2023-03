Probabili formazioni Inter-Lecce | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi | Dzeko titolare

Leggi su oasport

(Di domenica 5 marzo 2023) Simone Inzaghi ha detto aTv che la sua squadra arriverà arrabbiata e concentrata alla sfida non facile contro ildi Baroni. Sarà una sfidaessante perché l’in queste settimane si giocherà il campionato, almeno per quel che riguarda la qualificazione in Champions League, la Coppa Italia nella semifinale contro la Juventus e la Champions con il ritorno degli ottavi a Oporto. Dall’altra parte ildi Baroni deve continuare a fare punti perché la salvezza non è assolutamente assicurata. In questo momento si trova a 27 punti, +10 sul Verona terzultimo. Un piccolo cuscinetto di punti ci sono, ma serve non mollare in questa fase. Le scelte di Inzaghi Simone Inzaghi ha tanti infortuni da considerare. Saranno fuori dal match Dimarco, Skriniar e Correa. La difesa è da reinventare ...