(Di domenica 5 marzo 2023) E’ una maratona la corsa alla qualificazione per i playoff nel Girone A del3. Al Modena di Paolo Mandelli non basta neppure il secondo successo consecutivo in rimonta per tirare il fiato. Il 3-1 in casa della Lucchese, conquistato sul sintetico di Saltocchio, è però fondamentale per blindare il secondoa quota 38 punti, a -1 dal SudTirol (che ha vinto 1-0 a Olbia) e con il vantaggio della miglior differenza reti nello scontro diretto sul Renate (anche lui a 38). Le prime due classificate avranno il vantaggio di essere teste di serie nella volata finale, quindi nelle ultime 3 gare è importante tenere a distanza il Piacenza (33 punti), il Lecco (32, ultima qualificata) e la Pro Vercelli (31). Tornando a Lucchese-Modena, i mandelliani partono in salita. Dopo 6 minuti i rossoneri toscani passano in vantaggio con Camaiani, ma già al 21° ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valerioadirosa : @Franci200987 Primavera a Lucca - Iter_Mentis : La #primavera è alla porte...e per questo non possiamo che proporvi un pittoresco itinerario all’insegna del verde… -

...caratteristiche comeo San Giminiano. In quest'ultimo paese è possibile assaggiare il Vernaccia, il bianco tipico locale. 3. Lisbona: un luogo adatto a tutte le stagioni, ma che insi ..."Lascorsa " spiega Vanda Mainardi - Marco Orsi mi aveva chiesto di curare la traduzione ... In estate, durante la Summer School curata da Orsi a cui ho partecipato a, ho avuto modo di ......aver provato una versione dimostrata del progetto di Mad Head Games nella cornice toscana di... perché le meccaniche di gioco sbocciano fortunatamente come primule adopo un paio d'ore ...

Primavera: 3-1 a Lucca e 2° posto Modena Calcio

Una novità assoluta. Il prossimo 30 aprile in centro a Montecarlo si svolgerà la prima festa della primavera. E, altra prima volta, il clou della manifestazione sarà rappresentato da una gara canora p ...Ultime quattro partite per la formazione di Carruezzo che non è in una posizione tranquilla. Mancano solo quattro gare alla fine del campionato. La Lucchese, purtroppo, non si trova in una situazione ...