Premier Padel Doha 2023: Di Nenno e Stupaczuk vincono il titolo (Di domenica 5 marzo 2023) Martin Di Nenno e Franco Stupaczuk sono i nuovi campioni del Premier Padel Doha 2023. La seconda coppia del seeding ha trionfato nel derby contro Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez per 6-2 7-6(5) e ha fatto suo il primo titolo Major della stagione del circuito. Il centrale del Khalifa International Tennis & Squash Complex si è riempito per la sfida che si è aperta con il break in apertura di Di Nenno e Stupaczuk che sono partiti con una marcia in più. Dall’altra parte della rete invece partenza a rilento di Sanyo, che nella fase difensiva ha fatto decisamente più fatica del previsto. Dopo aver sventato il doppio break nel terzo gioco, la coppia di veterani ha perso di nuovo la battuta nel settimo gioco, che ha spianato la ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Martin Die Francosono i nuovi campioni del. La seconda coppia del seeding ha trionfato nel derby contro Fernando Belasteguin e Sanyo Gutierrez per 6-2 7-6(5) e ha fatto suo il primoMajor della stagione del circuito. Il centrale del Khalifa International Tennis & Squash Complex si è riempito per la sfida che si è aperta con il break in apertura di Diche sono partiti con una marcia in più. Dall’altra parte della rete invece partenza a rilento di Sanyo, che nella fase difensiva ha fatto decisamente più fatica del previsto. Dopo aver sventato il doppio break nel terzo gioco, la coppia di veterani ha perso di nuovo la battuta nel settimo gioco, che ha spianato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... surfasport : ???? #PREMIERPADEL: STUPA & DI NENNO VINCONO IL QATAR MAJOR ?? #Belasteguin ???? & #Gutierrez ???? vs #Stupaczuk ???? &… - Ladal17 : Da Doha intanto il presidente della FIP Luigi Carraro ha confermato che quasi sicuramente le donne giocheranno il P… - Tennis_Ita : Premier Padel Doha: per il titolo è una questione tutta argentina - AleRodella : RT @MondoSportivoIT: Premier Padel Doha: i Superpibes volano in finale con Sanyo e Bela - - MondoSportivoIT : Premier Padel Doha: i Superpibes volano in finale con Sanyo e Bela - -