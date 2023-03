Preghiera del mattino del 5 Marzo 2023: “Donami uno sguardo di fede” (Di domenica 5 marzo 2023) La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 5 marzo 2023) La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con ladeldi oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianaFerrario : Grazie Presidente!hanno gridato i crotonesi al presidente #Mattarella in visita ai sopravvissuti e in preghiera dav… - MarianoGiustino : Ancora #Zahedan, ancora #Belucistan, ancora le minoranze, la periferia. È la #Rivoluzione degli ultimi. Come ogni v… - DiocesiPalestri : ?? Nuovo Podcast! 'Vangelo del 5 marzo 2023, a cura di Don Massimo Grilli' su @Spreaker #avvento #bibbia #commento… - AscoltaEMedita : ?? Preghiera finale O Santa Trinità, custode della sapienza, guidaci là dove i misteri più insondabili di Dio sono s… - AscoltaEMedita : ?? Preghiera iniziale Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; del… -