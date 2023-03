Prato, le storie delle donne che sono d’esempio (Di domenica 5 marzo 2023) donne con ruoli importanti declinati in tanti mondi diversi, donne che hanno tanto da raccontare. Saranno le protagoniste di un appuntamento organizzato da Azzurro Donna, venerdì 10 marzo alle 18 all’ex chiesa di San Giovanni di Prato. Un modo di festeggiare l’8 marzo con gli esempi, con le storie di chi si spende per la città. Francesca Ranaldi, coordinatrice del centro antiviolenza La Nara di Prato“Dieci (più due) ragazze per noi, donne pratesi” è il titolo dell’iniziativa ideata dalle coordinatrici regionale e provinciale, Rita Pieri e Marianna Baldi. Un viaggio “nei superpoteri” delle donne tra lavoro, famiglia, vocazioni e impegno per Prato. Sul palco ci saranno la presidente della Fondazione Cassa di risparmio e già ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 5 marzo 2023)con ruoli importanti declinati in tanti mondi diversi,che hanno tanto da raccontare. Saranno le protagoniste di un appuntamento organizzato da Azzurro Donna, venerdì 10 marzo alle 18 all’ex chiesa di San Giovanni di. Un modo di festeggiare l’8 marzo con gli esempi, con ledi chi si spende per la città. Francesca Ranaldi, coordinatrice del centro antiviolenza La Nara di“Dieci (più due) ragazze per noi,pratesi” è il titolo dell’iniziativa ideata dalle coordinatrici regionale e provinciale, Rita Pieri e Marianna Baldi. Un viaggio “nei superpoteri”tra lavoro, famiglia, vocazioni e impegno per. Sul palco ci saranno la presidente della Fondazione Cassa di risparmio e già ...

