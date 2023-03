Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Prandelli e la corsa Champions: “Milan, brutta frenata. A Roma Allegri non può sbagliare”: Prandelli e la corsa Cha… - Gazzetta_it : Prandelli e la corsa Champions: “Milan, brutta frenata. A Roma Allegri non può sbagliare” #SerieA - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Prandelli: 'Corsa Champions, Lazio e milanesi davanti alla Roma. L'Inter? A volte sembra...' - MilanPress_it : #Prandelli ha analizzato la partita del #Milan e la corsa per la #ChampionsLeague ??? #MilanPress - FcInterNewsit : Prandelli: 'Corsa Champions, Lazio e milanesi davanti alla Roma. L'Inter? A volte sembra...' -

Prandelli e la corsa Champions: “Milan, brutta frenata. A Roma Allegri non può sbagliare” La Gazzetta dello Sport

L’ex c.t. e l’Europa: “Lazio e Inter restano favorite. Milan tranquillo malgrado la frenata, per i bianconeri è decisiva la partita con la Roma: se vince può sperare” ...Corsa Champions, parla Prandelli “Un posto in Champions è del Napoli, che di fatto ha già vinto il campionato, e per gli altri tre sarà bagarre fino all’ultima giornata – ha detto l’ex ct dell’Italia ...