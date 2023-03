Pozzovivo alla Israel Premier Tech salta? L’UCI blocca il trasferimento (Di domenica 5 marzo 2023) Sembrava essersi ormai concluso positivamente il trasferimento dello svincolato di lusso Domenico Pozzovivo alla Israel Premier Tech, tant’è che il suo esordio era atteso addirittura alla prossima Tirreno-Adriatico. Ma ciò non avverrà, perlomeno non durante la 58a edizione della Corsa dei Due Mari in procinto di cominciare. Leggi anche: Tirreno-Adriatico: L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Tirreno-Adriatico, ci sarà un parterre de rois: tanti campioni al via Jay Hindley: “Ho da migliorare molto per raggiungere Pogacar e Vingegaard” Leggi su blogciclismo (Di domenica 5 marzo 2023) Sembrava essersi ormai concluso positivamente ildello svincolato di lusso Domenico, tant’è che il suo esordio era atteso addiritturaprossima Tirreno-Adriatico. Ma ciò non avverrà, perlomeno non durante la 58a edizione della Corsa dei Due Mari in procinto di cominciare. Leggi anche: Tirreno-Adriatico: L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Tirreno-Adriatico, ci sarà un parterre de rois: tanti campioni al via Jay Hindley: “Ho da migliorare molto per raggiungere Pogacar e Vingegaard”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cyclingtimenews : #ciclomercato Il lucano (classe 1982) ha come obiettivo principale di stagione il Giro d'Italia #DomenicoPozzovivo - SportRepubblica : Pozzovivo è pronto al rientro in gruppo: a 40 anni si accasa alla Israel - geromax67 : RT @SpazioCiclismo: Dovrebbero esseri chiuse le trattative di #CicloMercato per l'approdo di Domenico Pozzovivo alla Israel - PremierTech:… - SpazioCiclismo : Dovrebbero esseri chiuse le trattative di #CicloMercato per l'approdo di Domenico Pozzovivo alla Israel - PremierTe… - Cicloweb_it : #Ciclomercato @pozzovivod-@IsraelPremTech, siamo alla stretta finale -