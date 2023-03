Pos | parte il tavolo tecnico al Mef

(Di domenica 5 marzo 2023) ROMA – Istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ilper individuare soluzioni per contenere i costi delle transazioni elettroniche, tra i quali i pagamenti attraverso i Pos. Lo si legge in una nota del Mef che ricorda come ilsia previsto dalla legge di bilancio. L’obiettivo, rileva il ministero, è mitigare le spese fino a 30 euro a carico degli esercenti di attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro, favorendo con il coordinamento del Mef il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e altri soggetti. L'articolo L'Opinionista.

