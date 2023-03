Pontecagnano Faiano, inizia tour tra i cittadini per il Puc (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano punta a diventare una città di mare. La fascia litoranea diventa infatti strategica per la definizione del Piano Urbanistico Comunale come ha spiegato il sindaco Giuseppe Lanzara nella prima tappa della serie di incontri della campagna di ascolto con i cittadini sulla definizione del Piano Urbanistico Comunale. Ospitata presso la Mediateca sottostante l’I.C. Picentia, con la partecipazione anche del presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, l’iniziativa ha registrato una grande partecipazione di pubblico. Ad introdurre i lavori e la presentazione anche di una serie di slides, l’assessore all’Urbanistica,Dario Vaccaro che ha illustrato le quattro facce sulle quali si muove lo strumento di pianificazione urbanistica: la città aeroportuale, la città collinare, la città costiera, la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutipunta a diventare una città di mare. La fascia litoranea diventa infatti strategica per la definizione del Piano Urbanistico Comunale come ha spiegato il sindaco Giuseppe Lanzara nella prima tappa della serie di incontri della campagna di ascolto con isulla definizione del Piano Urbanistico Comunale. Ospitata presso la Mediateca sottostante l’I.C. Picentia, con la partecipazione anche del presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, l’tiva ha registrato una grande partecipazione di pubblico. Ad introdurre i lavori e la presentazione anche di una serie di slides, l’assessore all’Urbanistica,Dario Vaccaro che ha illustrato le quattro facce sulle quali si muove lo strumento di pianificazione urbanistica: la città aeroportuale, la città collinare, la città costiera, la ...

