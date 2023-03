Ponte | Marco Fusco | ‘’A favore della candidatura a Sindaco di Giuseppe Corbo’’

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho sempre pensato che in politica non esista l’Io ma il Noi. Ho sempre creduto che non ci sia spazio per i protagonismi ma ciò che ha la capacità di infondere davvero forza in un progetto sia la condivisione di un’idea comune”. A dichiararlo ildi, Marcangelo. “Il cammino mio esquadra che mi ha affiancato in questi anni è stato rivolto verso la tutela del bene comune – nonostante le innumerevoli difficoltà ereditate sommate alle problematiche inaspettate introdotte dal COVID -. Il mio sguardo continua ad essere rivolto verso tale traguardo e per questo motivo, negli ultimi giorni, ho voluto ascoltare pareri, voci e suggerimenti anche da parte di coloro che hanno deciso di cambiare posizione, tornando indietro sui loro passi – tracciati nella tornata elettorale del ...