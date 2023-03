Ponte 25 aprile: le migliori destinazioni in Italia ed Europa (Di domenica 5 marzo 2023) Life&People.it Il 2023 e? l’anno dei ponti. Bastano solo 4 giorni di ferie per poter godere di ben 30 giorni di vacanza. Un’opportunità quasi irripetibile per gli appassionati dei viaggi. Complice un fortunato incrocio tra festività che cadono in giorni infrasettimanali ed il vicino week-end, senza dubbio questo è l’anno in cui la valigia deve essere sempre pronta, anche solo per una mini gita fuori porta. Serve solo organizzarsi per tempo. Il Ponte del 25 aprile e? tra i momenti più belli dell’anno per organizzare una mini vacanza all’insegna dello svago e della scoperta. Le citta? europee, d’ineguagliabile bellezza, non deludono mai, sempre pronte ad emozionare e stupire con il loro fascino. Sono queste le mete perfette per una pausa programmata dal lavoro. Vediamo dunque quali sono le migliori destinazioni per ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 5 marzo 2023) Life&People.it Il 2023 e? l’anno dei ponti. Bastano solo 4 giorni di ferie per poter godere di ben 30 giorni di vacanza. Un’opportunità quasi irripetibile per gli appassionati dei viaggi. Complice un fortunato incrocio tra festività che cadono in giorni infrasettimanali ed il vicino week-end, senza dubbio questo è l’anno in cui la valigia deve essere sempre pronta, anche solo per una mini gita fuori porta. Serve solo organizzarsi per tempo. Ildel 25e? tra i momenti più belli dell’anno per organizzare una mini vacanza all’insegna dello svago e della scoperta. Le citta? europee, d’ineguagliabile bellezza, non deludono mai, sempre pronte ad emozionare e stupire con il loro fascino. Sono queste le mete perfette per una pausa programmata dal lavoro. Vediamo dunque quali sono leper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : 'Cristo è il nostro futuro' è il motto del viaggio di #PapaFrancesco in Ungheria del 28-30 aprile 2023. La frase si… - Adamsberg2M : RT @MicheleSpiezia1: Un candidato unico @AIA_it . Come piaceva alla #Figc. Alle urne con un nome solo da barrare per il dopo #Trentalange.… - Gia37428511 : RT @MicheleSpiezia1: Un candidato unico @AIA_it . Come piaceva alla #Figc. Alle urne con un nome solo da barrare per il dopo #Trentalange.… - BBilanShit : RT @MicheleSpiezia1: Un candidato unico @AIA_it . Come piaceva alla #Figc. Alle urne con un nome solo da barrare per il dopo #Trentalange.… - osv_angelo : RT @MicheleSpiezia1: Un candidato unico @AIA_it . Come piaceva alla #Figc. Alle urne con un nome solo da barrare per il dopo #Trentalange.… -