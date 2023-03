Poker del Psg al Nantes | Mbappé gol n 201 per Parigi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : SOFIA, LA COPPA È TUAAAAAA ?? Goggia si piazza seconda a Kvitfjell e si porta a casa la sua quarta Coppa del Mondo… - acmilan : ?? 90'+4 ?? È FINITA! ? #ComoMilan 0-4 ?? Poker da applausi, il modo migliore per terminare la prima fase del campion… - Manu_Cadeddu : RT @ItaliaTeam_it: SOFIA, LA COPPA È TUAAAAAA ?? Goggia si piazza seconda a Kvitfjell e si porta a casa la sua quarta Coppa del Mondo di di… - GioelePaglia : RT @ItaliaTeam_it: SOFIA, LA COPPA È TUAAAAAA ?? Goggia si piazza seconda a Kvitfjell e si porta a casa la sua quarta Coppa del Mondo di di… - sportmediaset : Psg, poker con brivido al Nantes. Mbappé nella storia del club #PSG #PSGNantes #Mbappé -

Per il Psg sono andati a segno Lionel Messi, Jaouen Hadjam (autorete), Danilo e, nel recupero, Mbappé, mentre le retiNantes sono state di Ludovic Blas e e Ignatius Ganago. Ora il Psg ha 63 punti,...È unspettacolare, per altro conquistato in un PalaCupola in visibilio: non è stata comunque ... Nel secondo set le beneventane hanno provato ad approfittaremomento favorevole, partendo a ...Il Catanzaro la ribalta al 25secondo tempo con Iemmello, ventiduesima rete stagionale. Piove ... Ma c'è addirittura tempo anche per ilcon il nuovo entrato Pontisso, 4 a 1 punizione troppo ...

Ligue 1, Messi e Mbappè show: poker del Psg al Nantes Tuttosport

Il Paris Saint-Germain ne fa quattro in casa e vola momentaneamente a +11 sul Marsiglia. Nell'altra gara pari tra Lens e Lille ...201 di Kylian Mbappé con la maglia del club della capitale, più che mai al colmando della Ligue 1 dopo 26 giornate. Per il Psg sono andati a segno Lionel Messi, Jaouen Hadjam (autorete), Danilo e, nel ...