Pippo Baudo interviene al telefono a Citofonare Rai 2 – Video (Di domenica 5 marzo 2023) Pippo Baudo a Citofonare Rai 2 Pippo Baudo non si vede e non si sente in tv da tanto tempo, fino alla puntata di oggi di Citofonare Rai 2, in cui il conduttore siciliano è intervenuto in collegamento telefonico. Una "chiacchierata" che ha piacevolmente sorpreso e in parte rassicurato sul suo attuale stato di salute. Da qualche settimana c'è infatti preoccupazione per il Pippo Nazionale. A far scattare un certo allarme c'ha pensato Pippo Balistreri, direttore di palco al Festival di Sanremo ormai da 40 anni, che – ospite di Italia Sì nella puntata dello scorso 18 febbraio – parlando e ricordando Baudo ha dichiarato: "Mi emoziono perché lui sta male". Con la morte di Costanzo la scorsa settimana, tra l'altro, ha fatto notizia anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicomarock : Pippo Baudo in collegamento a #citofonarerai2 l’Imperatore torna a casa. ?????? Viva Pippo viva la gratitudine - rtl1025 : ?? Pippo Baudo su #MaurizioCostanzo: 'Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha in… - SalamidaFabio : Muore Maurizio Costanzo e mandate in tendenza Pippo Baudo. Siete delle brutte persone. - bubinoblog : CITOFONARE RAI2: PIPPO BAUDO INTERVIENE A SORPRESA, LA COMMOZIONE DI GUARDÌ - Humana83 : RT @fraversion: che bella sorpresa risentire Pippo Baudo, che ha voluto salutare in diretta l’amico di sempre Michele Guardì. Per me i loro… -