Pioli non può supplire al deficit di fantasia di De Ketelaere (Repubblica) (Di domenica 5 marzo 2023) La sconfitta contro la Fiorentina dimostra che le lacune del Milan sono tecniche, scrive Enrico Currò su La Repubblica. Il responso del Franchi è allarmante in chiave Champions, dove il Milan è atteso dalla sfida col Tottenham. "Se per il Milan la visita in casa della Fiorentina rappresentava una prova in vista della sua partita europea più importante degli ultimi 10 anni, il responso è stato allarmante. La sconfitta per 2-1, in sé ineccepibile, va ben oltre gli episodi dei gol di Gonzalez e Jovic, subiti all'inizio e alla fine del secondo tempo, e del tardivo guizzo finale di Hernandez. La demolizione delle sicurezze dei campioni d'Italia oltremodo uscenti si è concretizzata lungo l'intera partita e ha riscritto la classifica della zona Champions, di nuovo intasata. La conferma più evidente delle lacune è tecnica. Senza Leao, squalificato, è mancato all'attacco ...

