Pinsoglio ha giurato fedeltà a Torino | dietrofront clamoroso!

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 5 marzo 2023) La decisione presa insieme ada parte della società ha sancito quello che a tutti gli effetti è unclamoroso.è un punto fermo per lo spogliatoio della Juventus. I giocatori arrivati asono stati tanti. Altrettanti sono stati coloro che invece hanno fatto le valigie. Ma per lui non è mai cambiato niente: è sempre rimasto fedele ai suoi colori. La PresseQuello che sul web è divenuto fin da subito un idolo comune, oggi è diventato a sua volta un punto di riferimento per tutti i giocatori. Arrivato nel capoluogo piemontese nel lontano 2017, da quel periodo non è più andato via. Malgrado le sole 5 presenze ufficiali con 5 reti subite, lui non è mai voluto andare via da. Tempo fa si pensava che potesse partire subito, ma così non è stato. E il ...