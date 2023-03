Pier Paolo Pasolini | il film sulla sua morte stasera su Sky Documentaries

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 5 marzo 2023) All’ultima Festa del Cinema di Roma è stato presentato unsu, un’inchiesta alla ricerca della verità politicasua, in occasione dei 101 anni dalla nascita. Un tema, quello dell’omicidio di uno dei più grandi intellettuali italiani, ritornato prepotentemente alla ribalta pochi giorni fa, con la richiesta di riapertura delle indagini. Quel, liberamente ispirato al volume “, un omicidio politico” di Andrea Speranzoni eBolognesi, si chiama, cronologia di un delitto politico, e va in onda in esclusivasu Skyalle 21:15 e in streaming solo su NOW. Un documentario che traccia un itinerario dal 1960 al 1975 ...