Petto Di Pollo Ricetta Light (Di domenica 5 marzo 2023) Ingredienti: – 4 petti di Pollo – 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva – sale e pepe q.b. – succo di limone q.b. – 2 spicchi d'aglio – rosmarino q.b. – 1 peperoncino – 1 cipolla – 1 carota – 1 sedano Preparazione: Prima di tutto, bisogna preparare la marinatura per il Petto di Pollo. In una ciotola, mescolate il succo di limone, l'olio extra vergine di oliva, l'aglio tritato, il rosmarino, il sale e il pepe. Inserite i petti di Pollo nella ciotola e mescolate bene per far aderire la marinatura ad ogni lato del Petto di Pollo. Lasciate marinare per almeno 30 minuti. Nel frattempo, tagliate a cubetti la cipolla, la carota e il sedano. In una padella grande, sciogliete un cucchiaio di olio extra vergine di oliva e aggiungete le verdure tagliate a cubetti. Lasciate cuocere per circa ...

