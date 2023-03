Pescara, camper esce di strada e resta in bilico sul dirupo: salvata famiglia di romani, a bordo i nonni con la nipotina di 8 anni (Di domenica 5 marzo 2023) LETTOMANOPPELLO - Un camper con tre persone a bordo, tutte provenienti da Roma, è uscito di strada ed è rimasto pericolosamente in bilico su un dirupo. Nel mezzo c'erano un uomo di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 5 marzo 2023) LETTOMANOPPELLO - Uncon tre persone a, tutte provenienti da Roma, è uscito died è rimasto pericolosamente insu un. Nel mezzo c'erano un uomo di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Man115tn1 : RT @vigilidelfuoco: Un camper esce di strada rimanendo in bilico sull’orlo di una scarpata, salve le tre persone a bordo: #oggi l’intervent… - TopOfHeaven : RT @vigilidelfuoco: Un camper esce di strada rimanendo in bilico sull’orlo di una scarpata, salve le tre persone a bordo: #oggi l’intervent… - Gazzettino : Pescara, camper esce di strada e resta in bilico sul dirupo: salvata famiglia di romani, a bordo i nonni con la nip… - Bruna71347573 : RT @vigilidelfuoco: Un camper esce di strada rimanendo in bilico sull’orlo di una scarpata, salve le tre persone a bordo: #oggi l’intervent… - anjali45758574 : RT @vigilidelfuoco: Un camper esce di strada rimanendo in bilico sull’orlo di una scarpata, salve le tre persone a bordo: #oggi l’intervent… -