Pesca, ricerca, biodiversità: cosa prevede il Trattato sulla protezione degli oceani firmato all’Onu (Di domenica 5 marzo 2023) «La nave ha raggiunto la riva». Con queste parole l’ambasciatrice Rena Lee, presidente della Conferenza internazionale sulla biodiversità, ha (finalmente) annunciato ai delegati degli Stati membri delle Nazioni Unite il raggiungimento dell’accordo per proteggere gli oceani. Sono state necessarie 38 ore di estenuanti negoziati e un giro finale di discussioni serrate che ha tenuto svegli 24 ore su 24 – secondo quanto riporta il Guardian – i delegati del quartier generale dell’Onu a New York nella serata di ieri, 4 marzo, prima di trovare un accordo per darsi nuove regole indirizzate alla protezione del mare e della biodiversità. «L’oceano è cibo, energia, vita. Ci ha dato così tanto all’umanità: è tempo di restituire. Ce l’abbiamo fatta!», ha scritto su Twitter la presidente della ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) «La nave ha raggiunto la riva». Con queste parole l’ambasciatrice Rena Lee, presidente della Conferenza internazionale, ha (finalmente) annunciato ai delegatiStati membri delle Nazioni Unite il raggiungimento dell’accordo per proteggere gli. Sono state necessarie 38 ore di estenuanti negoziati e un giro finale di discussioni serrate che ha tenuto svegli 24 ore su 24 – secondo quanto riporta il Guardian – i delegati del quartier generale dell’Onu a New York nella serata di ieri, 4 marzo, prima di trovare un accordo per darsi nuove regole indirizzate alladel mare e della. «L’oceano è cibo, energia, vita. Ci ha dato così tanto all’umanità: è tempo di restituire. Ce l’abbiamo fatta!», ha scritto su Twitter la presidente della ...

