Pesaro, l'assassino di Pierpaolo Panzieri telefona dal carcere: "L'ho ucciso per gelosia, aveva il numero della mia ragazza"

Michael Alessandrini, l'amico del giovane ucciso a coltellate il 19 febbraio durante una cena a casa, chiama l'hotel dei genitori dal carcere in Romania dove è finita la sua fuga e confessa. E aggiunge: "Non voglio essere estradato in Italia, ho paura di essere ucciso dagli...

