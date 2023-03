(Di domenica 5 marzo 2023) Sabato i manifestanti sono tornati nelle strade del' per chiedere le dimissioni dellaDina, con alcuni manifestanti in viaggio dalla regione meridionale di Puno alla capitale ...

Sabato i manifestanti sono tornati nelle strade del' per chiedere le dimissioni della presidente Dina Boluarte, con alcuni manifestanti in viaggio dalla regione meridionale di Puno alla capitale peruviana Lima. La polizia e' intervenuta e ha usato ...A quasi tre mesi dalla destituzione e incarcerazione del presidente Pedro Castillo, accusato dal Congresso di aver tentato un colpo di stato, ledi piazza dei suoi sostenitori continuano in ...Il cambio di poteri è il denotante di un' ondata discoppiate nel sud del Paese che ha raggiunto una dimensione nazionale. Inoltre, gli scontri tra manifestanti e Forze dell'Ordine hanno ...

Peru', proteste contro la presidente Boluarte: disordini a Lima - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Lacrimogeni contro i manifestanti in Perù, sono scesi in piazza a Lima sabato per chiedere le dimissioni del presidente. I dimostranti sostengono che stavano ...Due diverse vicende in Perù e Brasile suggeriscono riflessioni convergenti sui rapporti tra verità politiche e verità giudiziarie, ...