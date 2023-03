PERONI TOP10 | ANTICIPI XIII TURNO | SUCCESSO DI LYONS E PETRARCA

(Di domenica 5 marzo 2023) Roma –Padova centra la decima vittoria in regular season superando questo pomeriggio al Plebiscito il CUS Torino 61 a 14 nell’anticipo della tredicesima giornata di gare. La formazione di Andrea Marcato conquista il punto di bonus portandosi a 51 punti in classifica; la settimana prossima affronterà Femi-CZ Rovigo, seconda classificata, nel classico “Derby d’Italia”. Nell’altro anticipo di giornata ipassano a Viadana 32 a 5 ma non conquistano il punto di bonus offensivo. La tredicesima giornata si chiuderà domani con i posticipi Fiamme Oro v Mogliano Veneto Rugby, Transvecta R. Calvisano v FEMI CZ R. Rovigo Delta e Valorugby Emilia v HBS Colorno La classifica:Rugby 51 punti; FEMI-CZ Rovigo 41; HBS Colorno e Valorugby Emilia 39; Fiamme Oro Rugby 37; Transvecta Calvisano 34; Rugby Viadana 1970 29; Sitav Rugby ...

Carlo Orlandi Calciatori : Benjamin Madero (Rugby Viadana 1970) 0/1 ; Maximo Ledesma (Rugby Lyons 1963) 8/10 Punti conquistati in classifica : Rugby Viadana 1970 0 - Rugby Lyons 1963 4Man of ...Si chiuderà con i posticipi in calendario domani, domenica 5 marzo, la tredicesima giornata del Campionato Italiano. Prime a scendere in campo, alle 14.00 sul prato della Caserma Gelsomini di Roma, le formazioni di Fiamme Oro e Mogliano Veneto Rugby. Seguiranno, con calcio d'inizio alle 15.45, i match ...

