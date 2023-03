Perché la giornata di Serie A non finisce oggi? Posticipi del lunedì, c’è un doppio Monday Night: programma, orari, tv e streaming (Di domenica 5 marzo 2023) La 25a giornata della Serie A 2022-2023 non vedrà la propria fine nella giornata odierna. Dopo i tre anticipi di venerdì e sabato, e le quattro sfide odierne, si concluderà domani il turno. Ci attendono due Monday Night match. Si inizierà alle ore 18.30 con Sassuolo-Cremonese, quindi alle ore 20.45 toccherà a Torino-Bologna. Il lunedì del 25° turno del massimo campionato di calcio prenderà il via alle ore 18.30 con la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Cremonese. I nero-verdi sono a caccia di conferme dopo l’importante vittoria di Lecce, mentre dall’altra parte i grigio-rossi sono ormai con l’acqua alla gola e devono iniziare a vincere se vogliono ancora sperare nella salvezza. Si passerà, poi, alle ore 20.45 ad una delle grandi classiche del calcio italiano, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) La 25adellaA 2022-2023 non vedrà la propria fine nellaodierna. Dopo i tre anticipi di venerdì e sabato, e le quattro sfide odierne, si concluderà domani il turno. Ci attendono duematch. Si inizierà alle ore 18.30 con Sassuolo-Cremonese, quindi alle ore 20.45 toccherà a Torino-Bologna. Ildel 25° turno del massimo campionato di calcio prenderà il via alle ore 18.30 con la sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Cremonese. I nero-verdi sono a caccia di conferme dopo l’importante vittoria di Lecce, mentre dall’altra parte i grigio-rossi sono ormai con l’acqua alla gola e devono iniziare a vincere se vogliono ancora sperare nella salvezza. Si passerà, poi, alle ore 20.45 ad una delle grandi classiche del calcio italiano, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davide_tolla : L'Inter stasera ha due scelte: Vincere e permettere a noi tifosi di perculare il Milan per aver preso due pere da… - Giusepp80113439 : Amo le piante grasse perché è come la vita rappresentano la felicità e la felicità dura poco come questi fiori 24 o… - mistake_nara : @ValeZac7 Sarebbe bello vedere questa dinamica, come succedeva ai vecchi gf quando i finalisti venivano messi nei v… - karidtha : RT @BluAnge56963929: @0cjQfTR4CkBT57z ???? Perché accontentarsi di un solo stato d'animo. quando a Marzo, in una giornata di vento e nuvole,… - shortcakefaery : buondì, questa mattina più produttiva del solito perché oltre al workout in palestra mi sono fatta una passeggiata… -