“Perché fate la pi** sul lettino abbronzante? Sono disgustata”: lo sfogo della proprietaria di un centro estetico e i tantissimi commenti (Di domenica 5 marzo 2023) “disgustata”. Così si è definita Odelle Burney, proprietaria di un centro estetico, The Tanning Room, a Lees, Oldham. La storia la racconta manco a dirlo il Daily Mail: Odelle ha dovuto chiudere il suo centro lo scorso giovedi 2 marzo dopo aver scoperto la sala con il lettino abbrozzante “intrisa di urina”. Una cliente ha fatto pipì durante una sessione di sei minuti: è la quinta volta che le capita, da quando ha aperto il salone ma spiega che alcuni colleghi di centri estetici le hanno detto che si tratta di un’abitudine comune. Il post su Facebook di Odelle Burney ha ricevuto decine di commenti: “Voglio rivolgermi a te, che hai fatto pipiù sul lettino numero 3. Abbiamo le telecamere di sorveglianza e abbiamo visto tutto, sei disgustosa. Se troveremo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) “”. Così si è definita Odelle Burney,di un, The Tanning Room, a Lees, Oldham. La storia la racconta manco a dirlo il Daily Mail: Odelle ha dovuto chiudere il suolo scorso giovedi 2 marzo dopo aver scoperto la sala con ilabbrozzante “intrisa di urina”. Una cliente ha fatto pipì durante una sessione di sei minuti: è la quinta volta che le capita, da quando ha aperto il salone ma spiega che alcuni colleghi di centri estetici le hanno detto che si tratta di un’abitudine comune. Il post su Facebook di Odelle Burney ha ricevuto decine di: “Voglio rivolgermi a te, che hai fatto pipiù sulnumero 3. Abbiamo le telecamere di sorveglianza e abbiamo visto tutto, sei disgustosa. Se troveremo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessoraClaudio : #Conte e #Speranza indagati a #Bergamo. Scene di giubilio. Ma perché mai? Fate bene attenzione a 'per cosa' sono in… - ganjaspirito : @drewviola @GiuseppeConteIT Quello che fa pena è leggere le leccate di c*** che fate per omaggiare l'ossessione di… - clareehood : RT @pjecuro: non posso più guardare i video fuori dagli studi di domenica in perché mi sale un nervoso senza precedenti io proprio non capi… - pjecuro : non posso più guardare i video fuori dagli studi di domenica in perché mi sale un nervoso senza precedenti io propr… - PimpinellaR : RT @Sofi4_000: non so come fate ancora a shipparli. Io vedo Oriana che vorrebbe solo stare con lui e un Daniele che la illude rimandando la… -

Tutto il peggio della sfilata antifà per Schlein - Max Del Papa Perché il convitato di pietra del sabato antifà fiorentino era lui. Per approfondire 'Fasci di merd*... bamboccetti da sfilata, sappiatelo che siete solo usati, che fate da coro dell'opera . Ma forse ... La guerra tra Putin e le 'truffe liberaldemocratiche' dell'Occidente e il ruolo da 'pianeta a parte' dell'Italia Da adesso rivoglio l'impero, sì proprio l'impero perché " l'ho detto e stradetto, non fate finta di non avermi capito " tutto ciò che fu russo nei secoli, russo deve tornare". Noi italiani siamo ... OMBRE RUSSE SULLO SCANDALO AFRILAND ... sociale e politico " come riassume Alphone Nafack, "non solo quello che fate nella vita, ma anche ... perché attaccare Afriland assume comunque un valore politico[18]: Paul K. Fokam viene accusato di ... il convitato di pietra del sabato antifà fiorentino era lui. Per approfondire 'Fasci di merd*... bamboccetti da sfilata, sappiatelo che siete solo usati, cheda coro dell'opera . Ma forse ...Da adesso rivoglio l'impero, sì proprio l'impero" l'ho detto e stradetto, nonfinta di non avermi capito " tutto ciò che fu russo nei secoli, russo deve tornare". Noi italiani siamo ...... sociale e politico " come riassume Alphone Nafack, "non solo quello chenella vita, ma anche ...attaccare Afriland assume comunque un valore politico[18]: Paul K. Fokam viene accusato di ... “Perché fate la pi** sul lettino abbronzante Sono disgustata”: lo sfogo della proprietaria di… Il Fatto Quotidiano