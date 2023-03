Perché Anna Oxa sarà assente a Domenica In? L’artista svela il motivo in un post: “Le pratiche si sono rallentate” (Di domenica 5 marzo 2023) Perché Anna Oxa sarà assente a Domenica In?. Dopo i rumors circolati nei giorni scorsi sul suo conto, L’artista è intervenuta su Instagram per chiarire i motivi della sua assenza nella puntata di oggi del programma condotto da Mara Venier. Stando alle indiscrezioni sembrava che Anna Oxa stava valutando la proposta di andare in studio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023)OxaIn?. Dopo i rumors circolati nei giorni scorsi sul suo conto,è intervenuta su Instagram per chiarire i motivi della sua assenza nella puntata di oggi del programma condotto da Mara Venier. Stando alle indiscrezioni sembrava cheOxa stava valutando la proa di andare in studio ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cchaewj : @ohmyownsavior ma calmati anna ho solo chiesto perché scrivi a capo???? - Spectra_anna : RT @laGreta_: Genitori, fate vaccinare le vostre figlie contro il papilloma virus. E vaccinate anche i vostri figli maschi. E informatevi a… - Anna__polly : @2ghostshearts Per me sceglie Giaele perché sa che Forum poi sceglierebbe Antonella e da lì andrebbe tutta la catena in vacca - fanpage : Anna Oxa spiega perché non ci sarà nella puntata di oggi di #DomenicaIn - holvreece : RT @Er_Libanese7: @holvreece @MediasetTgcom24 io penso, senza essere troppo volgare, che m’anna fa nu bellu bukkin perché gli fumerò dirett… -