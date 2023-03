“Per me è morta”. C’è Posta per Te, Alessio chiude la busta alla mamma: contro di lei parole choc (Di domenica 5 marzo 2023) C’è Posta per Te, la cruda storia di Alessio e Roberta. Nella serata di ieri, sabato 4 marzo, su Canale 5 è tornato il programma di Maria De Filippi dopo il lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Ovviamente la puntata era stata registrata prima del decesso del marito della conduttrice. Prima dell’inizio della puntata Maria ha voluto mandare un messaggio molto sentito. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”. Un turbinio di emozioni per la conduttrice e grande trasporto ha suscitato una delle storie presentate in serata. Parliamo della vicenda che ha visto protagonisti Alessio, Roberta e David. Il figlio non ha mai accettato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 5 marzo 2023) C’èper Te, la cruda storia die Roberta. Nella serata di ieri, sabato 4 marzo, su Canale 5 è tornato il programma di Maria De Filippi dopo il lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Ovviamente la puntata era stata registrata prima del decesso del marito della conduttrice. Prima dell’inizio della puntata Maria ha voluto mandare un messaggio molto sentito. “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me emia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”. Un turbinio di emozioni per la conduttrice e grande trasporto ha suscitato una delle storie presentate in serata. Parliamo della vicenda che ha visto protagonisti, Roberta e David. Il figlio non ha mai accettato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoDeLuca : Vedere le immagini di povera gente morta in mare, è qualcosa che diventa difficile da sopportare per qualunque esse… - MarianoGiustino : Morta avvelenata, studentessa a Qom. In #Iran terrorizzano le donne per escluderle da tutte le scuole. Il vicemin.d… - lale_ssia : @il_pat @Cris_quella Beh dai, è da vent'anni che cucino. Non sono ancora morta né finita in ospedale per intossicaz… - framartino1234 : @jacopo_iacoboni Ma tu cosa cazzo cazzo vuoi? ??Noi vogliamo la pace...tu la gente morta per strada. Se la guerra fi… - annyclare : RT @coracao_nessa: @_soleilandia_ sdramatizza quanto vuoi Murgia ma la tetta te l ha toccata uno che stava in coppia non Guendalina e tu te… -