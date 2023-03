Per gli studenti dell'Università La Sapienza di Roma la questione delle pari opportunità non si pone più. Considerano normale dividersi la cura dei figli, la spesa e le pulizie di casa, proporsi per un posto da meccanico se donne o da baby sitter se uomini. O affidarsi a una leadership femminile. Ma in famiglia e nella società... (Di domenica 5 marzo 2023) Per i ragazzi il raggiungimento delle pari opportunità, messo a tema dall’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per la sostenibilità dell’Onu non è in discussione. Basta chiacchierare con un gruppetto di rappresentanti degli studenti de La Sapienza di Roma perché risulti evidente. Il leit motiv dei loro ragionamenti è lo stesso: in futuro la questione di genere, quando si parla di opportunità, non dovrebbe esistere . Studentesse dell’Università La Sapienza di Roma al lavoro al museo dei Gessi, nella facoltà di Lettere. Foto di Antonio Catino «Di pari opportunità oggi si discute già dalle elementari, e sono ... Leggi su iodonna (Di domenica 5 marzo 2023) Per i ragazzi il raggiungimento, messo a tema dall’Obiettivo 5’Agenda 2030 per la sostenibilità’Onu non è in discussione. Basta chiacchierare con un gruppetto di rappresentanti deglide Ladiperché risulti evidente. Il leit motiv dei loro ragionamenti è lo stesso: in futuro ladi genere, quando si parla di, non dovrebbe esistere . StudentesseLadial lavoro al museo dei Gessi,facoltà di Lettere. Foto di Antonio Catino «Dioggi si discute già dalle elementari, e sono ...

