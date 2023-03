Pensioni, arriva la buona notizia dall’INPS: accadrà proprio a marzo (Di domenica 5 marzo 2023) L’INPS ha dato un annuncio che riguarda le Pensioni, si tratta di un incremento e marzo è il mese designato per l’attuazione. L‘INPS ha preso una decisione che impatta sui pensionati. Le persone che ormai si sono ritirate dal mondo del lavoro seguono sempre con un po’ di apprensione le notizie che li riguardano. Ecco cosa sta succedendo in questo caso. Pensioni: novità di marzo, ecco cosa succede (AnsaFoto) – ILoveTrading.itDi recente gli ex lavoratori italiani ormai in pensione sono venuti a conoscenza di un cambiamento che li riguarda e che è stato stabilito dall’INPS proprio per questo mese. Si tratta dell’accredito che garantisce il loro tenore di vita. È naturale che queste persone siano interessate a quanto sta avvenendo, ma anche i loro famigliari. Si tratta di un provvedimento ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 5 marzo 2023) L’INPS ha dato un annuncio che riguarda le, si tratta di un incremento eè il mese designato per l’attuazione. L‘INPS ha preso una decisione che impatta sui pensionati. Le persone che ormai si sono ritirate dal mondo del lavoro seguono sempre con un po’ di apprensione le notizie che li riguardano. Ecco cosa sta succedendo in questo caso.: novità di, ecco cosa succede (AnsaFoto) – ILoveTrading.itDi recente gli ex lavoratori italiani ormai in pensione sono venuti a conoscenza di un cambiamento che li riguarda e che è stato stabilitoper questo mese. Si tratta dell’accredito che garantisce il loro tenore di vita. È naturale che queste persone siano interessate a quanto sta avvenendo, ma anche i loro famigliari. Si tratta di un provvedimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Come vi avevo ricordato a Marzo arriva l'adeguamento per tutte le pensioni che non l'avevano ancora avuto e verrann… - MCalcioNews : Pensioni, arriva la buona notizia dall’INPS: accadrà proprio a marzo - karvea : @ellyesse ah ecco da dove arriva l'ispirazione di @AlessiaMorani per la frase 'se non vi bastano le pensioni, ipote… - luigiguzzoletti : @LucaBizzarri Caro Luca, Tu che hai la possibilità di sbugiardarlo Salvini, fagli capire che non c'è stato un aumen… - TrendOnline : ?? Bonus 150 euro per i disoccupati in arrivo: INPS ha svelato la data di pagamento del bonus anti inflazione per i… -