Pensione di invalidità: stop della Cassazione | La sentenza che la fa perdere automaticamente (Di domenica 5 marzo 2023) La sentenza delle Corte di Cassazione che toglie il sussidio alle persone invalide. Ecco cosa è successo e quali saranno le conseguenze. La Corte ha deciso che la Pensione di invalidità non potrà essere più percepite per sempre. Si alza un nuovo paletto intorno alle persone più fragili del nostro paese, che potrebbero vedersi togliere il sostegno di cui hanno bisogno. la corte di Cassazione toglie la Pensione di invalidità – Ilovetradingilovetrading.itLa Pensione di invalidità è una misura estremamente importante per il nostro Stato e la nostra comunità. Si tratta della Pensione statale riconosciuta a quelle persone che non hanno la possibilità di provvedere a se stesse con un'attività lavorativa, per ...

