Pellicola trasparente | mettila su ogni ripiano del frigorifero e guarda cosa succede!

Leggi su donnaup

(Di domenica 5 marzo 2023) Laalimentareè un prodotto molto prezioso in cucina: aiuta a conservare intatti i cibi, a confezionare sandwich e tramezzini per i pranzi al sacco o le merende a scuola, ci sostiene quando prepariamo la crema pasticcera ed evita che si formi quella pellicina antiestetica e fastidiosa che rovinerebbe il nostro capolavoro. Ma non solo! Serve anche sui ripiani del! A? Lo scopriremo insieme tra poco, ma prima vediamo come è composto il cellophane. Si tratta di un materiale di origine naturale, l’idrato di cellulosa. Il suo nome deriva dalla fusione di due termini: la cellulosa, appunto, che sigilla e il diaphane, un compostoche lascia passare la luce. Questo film utilizzabile nel settore alimentare per la sua estrema sicurezza, atossicità, elasticità e ...