Così Elly, segretaria del Pd, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, escludendodi scissione. Ricompattare il Pd "non è facile ma l'onda di partecipazione che c'è stata è ..."Ho sentito Calenda e Conte dopo le primarie", ha detto. "Sarebbe irresponsabile se non ... Vedescissione "Assolutamente no", ha risposto la segretaria del Pd, ribadendo che "lavoreremo ...Vedescissione "Assolutamente no", ha risposto Ellyribadendo che "lavoreremo per tenere unito il partito senza rinunciare a una direzione chiara". "Esprimo totale non accettazione e ...

Pd, Schlein: "Rischi di scissione Assolutamente no" Adnkronos

"Lunedì appena dopo la vittoria avevo già annunciato che avremmo riaperto prima possibile" il tesseramento e "ho il piacere di annunciare che lo abbiamo già riaperto onine sul sito e stiamo già lavora ...Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - "Sarà mio interesse essere la segretaria di tutti e di tutte e lavorare bene insieme agli altri candidati, Bonaccini in primis, ma anche Cuperlo e De Micheli" e "dimostrar ...