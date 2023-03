Pd | Prodi | ' radicalità su principi | Schlein aggreghi società'

(Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Perché un giorno il centrosinistra possa prendere la maggioranza del Paesedeve aggregare lae non ascoltare il gruppo ristretto". Lo ha affermato Romano, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. Occorre, ha aggiunto l'ex premier, "una radicalismo sui, che non spaventa nessuno", ad esempio sul salario minimo, sulla giustizia fiscale, sulla sanità, la scuola, e "consolidare la natura del partito. Non è necessario che" Bonaccini e" lavorino insieme, se lo fanno è meglio, l'importante è la compatibilità nelle proposte".

