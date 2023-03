Pd, Prodi avverte la Schlein: “Prima di alleanze con altri partiti, bisogna definire il programma” (Di domenica 5 marzo 2023) L’ex premier Romano Prodi, in un intervento a Mezz’ora in Più su Rai 3, ha avvertito la nuova segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Queste le parole dell’ex inquilino di Palazzo Chigi al programma di Lucia Annunziata: “Prima di accordi con altri partiti, è necessario definire il programma.” L’ex leader dem, poi, ha quindi dispensato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) L’ex premier Romano, in un intervento a Mezz’ora in Più su Rai 3, ha avvertito la nuova segretaria del Partito Democratico, Elly. Queste le parole dell’ex inquilino di Palazzo Chigi aldi Lucia Annunziata: “di accordi con, è necessarioil.” L’ex leader dem, poi, ha quindi dispensato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : L'ex leader dell'Ulivo benedice l'ammucchiata anti-Meloni, auspicando che sia duratura. Ma avverte la Schlein: 'Pri… - Domenico_dott : Ascoltando Prodi [ famoso per la pacatezza ]si avverte tutta la distanza abbissale culturale e politica da Berlusc… - GomilioVerba : RT @angela__mauro: #Ucraina #Ucraina1AnnoDopo #sanzioni In un’intervista al CorrieredellaSera Prodi avverte che gli Usa potrebbero dividere… - primo_pesci : RT @LaVeritaWeb: Il professore, presente al party del nuovo ambasciatore, rilancia la Via della Seta. Avverte Washington: «Dividete l’Europ… - VercesiErnesto : RT @LaVeritaWeb: Il professore, presente al party del nuovo ambasciatore, rilancia la Via della Seta. Avverte Washington: «Dividete l’Europ… -

Stop auto benzina e diesel da 2035, perché Ue frena ... l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi, che conosce bene le imprese, ha spiegato ... O la Commissione "corregge subito il tiro - avverte l'eurodeputato lombardo - oppure saranno i ... Evasi Pd, se ne parla ma non ce ne sono L'occasione indubbiamente si avverte, ma c'è chi avanza ipotesi scarsamente dimostrabili. Fi ... Con la Schlein il Pd è finito Giuseppe Fioroni, ex ministro del governo Prodi Adesso quanto durerà ... Prodi sposa il punto di vista cinese Il professore, presente al party del nuovo ambasciatore, rilancia la Via della Seta. Avverte Washington: "Dividete l'Europa". E punge il Cav (ma sbaglia le date). ... l'ex presidente della Commissione Europea Romano, che conosce bene le imprese, ha spiegato ... O la Commissione "corregge subito il tiro -l'eurodeputato lombardo - oppure saranno i ...L'occasione indubbiamente si, ma c'è chi avanza ipotesi scarsamente dimostrabili. Fi ... Con la Schlein il Pd è finito Giuseppe Fioroni, ex ministro del governoAdesso quanto durerà ...Il professore, presente al party del nuovo ambasciatore, rilancia la Via della Seta.Washington: "Dividete l'Europa". E punge il Cav (ma sbaglia le date). Prodi avvisa Schlein: "Definire le alleanze senza un programma rende deboli" la Repubblica