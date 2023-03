**Pd: Prodi, 'a Firenze primo confronto per alleanze ma Schlein definisca programma** (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - In occasione della manifestazione di Firenze di ieri c'è stato un "interessante primo confronto" per future alleanze del Pd, ma "Schlein deve definire il programma del Pd, solo quando c'è un programma definito può fare un'alleanza perchè è traente". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. Ieri "è stato bello, ma è stata solo un'esplorazione", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - In occasione della manifestazione didi ieri c'è stato un "interessante" per futuredel Pd, ma "deve definire il programma del Pd, solo quando c'è un programma definito può fare un'alleanza perchè è traente". Lo ha affermato Romano, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. Ieri "è stato bello, ma è stata solo un'esplorazione", ha aggiunto.

