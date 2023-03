Pd | Follini | “Schlein leader imprevista?”

(Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilimprevisto, quello che non ti aspetti, si rivela diverso forse anche da se stesso. Moro fu scelto a suo tempo come figura di prudente conservazione democristiana e operò la più ardita svolta a sinistra. Craxi fu voluto dai capi delle correnti socialiste che poi sbaragliò impietosamente, una dopo l’altra. E via elencando, da un’eccezione all’altra rispetto alle regole della più ovvia -ma più ingannevole- prevedibilità politica. Potrà capitare anche a Elly. Che si presenta come una outsider, e magari potrà invece rivelarsi assai più prudente e circospetta. Che fa eco ad alcuni argomenti “grillini” ma si capisce che invece avrà l’intento di sottrarre consensi al M5S. Che appare come campionessa del radicalismo di sinistra ma forse -forse- piegherà verso direzioni più moderate (se la parola non offende). Esiti improbabili ...

Potrà capitare anche a Elly. Che si presenta come una outsider, e magari potrà invece rivelarsi assai più prudente e circospetta'. Così Marco Follini nel suo settimanale 'Punto di vista' per ...

(Adnkronos) – Il leader imprevisto, quello che non ti aspetti, si rivela diverso forse anche da se stesso. Moro fu scelto a suo tempo come figura di prudente conservazione democristiana e operò la più ... Non basta dire che il Pd non è più il luogo in cui esprimere il riformismo di matrice cattolico-democratica. Occorre anche provare a coniugare il popolarismo nel confronto con i problemi del presente.