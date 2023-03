Paulo Sousa | “Compiuto un passo importante verso la salvezza”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – “Oggi avevamo davanti una squadra organizzata e fisicamente fresca. Ci ha pressato tantissimo, soprattutto a centrocampo, e questo ci ha creato un po’ di difficoltà. Ci è mancato qualcosa in fase di palleggio, ma in compenso in fase difensiva non abbiamo sbagliato praticamente nulla. Probabilmente il pareggio è il risultato più giusto e faccio i complimenti ai ragazzi perché la partita di oggi non era assolutamente semplice”. Queste le parole del tecniconel post-partita di Sampdoria–Salernitana. Il mister ha quindi concluso: “Nell’ottica dell’obiettivo, ilfatto oggi è piccolo ma molto. Possiamo fare sicuramente di più, ma la strada è quella giusta, anche perché siamo in una situazione in cui, oltre al gioco, dobbiamo dare ...