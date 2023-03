Patty Pravo: “Le droghe le ho provate tutte e ho avuto 5 matrimoni ma solo 3 sono veri” (Di domenica 5 marzo 2023) Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, si confessa in una lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”. La cantante oggi 74enne non ha ricordi della prima infanzia. Ricorda invece benissimo che aveva 10 anni quando fumò la sua prima sigaretta e da allora non ha mai smesso. “A 14 anni anziché a scuola sono stata a fare l’amore – racconta – Con chi non glielo dico. Ai nonni ho raccontato: ‘sono stata a fare l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornare a farlo oggi pomeriggio?’ (…) Mi hanno lasciata andare. Erano persone libere e mi hanno sempre fatto vivere libera”. La conversazione si sposta sulle droghe. “Le ho provate tutte – ammette – tranne la cocaina che mi fa schifo. Canne, anfetamine, acidi: non era robaccia ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 marzo 2023), al secolo Nicoletta Strambelli, si confessa in una lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”. La cantante oggi 74enne non ha ricordi della prima infanzia. Ricorda invece benissimo che aveva 10 anni quando fumò la sua prima sigaretta e da allora non ha mai smesso. “A 14 anni anziché a scuolastata a fare l’amore – racconta – Con chi non glielo dico. Ai nonni ho raccontato: ‘stata a fare l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornare a farlo oggi pomeriggio?’ (…) Mi hanno lasciata andare. Erano persone libere e mi hanno sempre fatto vivere libera”. La conversazione si sposta sulle. “Le ho– ammette – tranne la cocaina che mi fa schifo. Canne, anfetamine, acidi: non era robaccia ...

