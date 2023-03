Patty Pravo | «Incontravo Andreotti all’alba mentre andava a messa | mi chiedeva | “Com’è andata la notte?”»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 marzo 2023)si racconta in un’intervista pubblicata ieri dal Corriere della Sera. A partire dai suoi genitori. «Papà Aldo portava i motoscafi, mia mamma stava a casa. Si chiamava Bruna, ma era biondissima. Ebbe un parto difficile, era sempre in cura. Non ho ricordi della prima infanzia. Stavo dai nonni paterni. Nonno Domenico era il direttore dei Tabacchi, nonna Maria una tabagista convinta; io a 10 anni fumai la prima sigaretta, e non ho mai smesso. Mi davano 50 lire per la gondola, io andavo a scuola a piedi e le spendevo per le Nazionali super; poi sono passata alle Marlboro rosse. A 14 anni anziché a scuola sono stata a fare l’amore». Lo raccontò ai nonni, racconta la. «Ai nonni ho raccontato: “Sono stata a fare l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornare a farlo oggi pomeriggio?”. Mi hanno lasciata andare. Erano persone ...