Pattinaggio velocità | Mondiali 2023 | Ghiotto oro nei 10mila metri

(Di domenica 5 marzo 2023) Davideha vinto una storica medaglia d’oro neiaidi speed skating di Heerenveen, in Olanda. L’azzurro è riuscito ad avere la meglio sui due favoriti, l’olandese Patrick Roest e il norvegese Sander Eitrem arrivati al traguardo privi di energie. Con 12’41?35,realizza anche il record italiano superando di 14?29 l’olandese Jorrit Bergsma, argento, e di 20?49 il canadese Ted-Jan Bloeman. Andrea Giovannini, medaglia di bronzo nella mass start di ieri, ha fermato il cronometro sul 13’18”41 chiudendo all’ottavo posto. Per lo speed-skating azzurro è la quarta vittoria in un cosiddetto “Evento Major”. In passato erano arrivati i trionfi di Roberto Sighel (All-around 1992) e i due ori olimpici di Torino 2006 (Enrico Fabris nei 1.500 ...