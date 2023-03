Pattinaggio Velocità | ai Mondiali Ghiotto conquista l’oro nei 10000 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 marzo 2023) L’Italia sfata il tabù del titolo neidi singola distanza di speed-skating. Per la prima volta nella storia, un azzurro si è issato sul tetto del mondo. È arrivato l’epilogo deisu singole distanze di speed-skating, completatisi a Heerenveen (Olanda). Quest’oggi il nobile ghiaccio del Thialf ha conferito gli ultimi quattro titoli. I 1.500per ambedue i sessi, i 5.000femminili e i 10.000maschili. Cinque gli azzurri cimentatisi in gara. Davide(Fiamme Gialle) e Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) sui 10.000; Alessio Trentini (V.G. Pergine), Francesco Betti (Fiamme Oro) e Laura Peveri (Fiamme Oro) sui 1.500. L’Italia guardava con interesse soprattutto alla prova più lunga del programma, in quanto Davide, già bronzo ...