Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2023: Memola chiude quarto, vince Miura (Di domenica 5 marzo 2023) Per un soffio. Nikolaj Memola si è dovuto accontentare della quarta posizione ai Campionati Mondiali 2023 di Pattinaggio artistico, rassegna conclusasi oggi alla WinSport Arena di Calgary, in Canada. L'azzurro infatti, sesto dopo lo short, si è fermato a una sola lunghezza del podio, chiudendo fuori dalla top 3 una stagione comunque trionfale. Il pattinatore allenato da Olga Romanova dopo una prima parte di programma realizzata nel migliore dei modi ha avuto un piccolo blackout negli elementi collocati in zona bonus, cadendo nel triplo axel e ricevendo in entrami i tripli lutz (agganciati rispettivamente in combinazione con l triplo toeloop e in sequenza con il doppio axel) la chiamata di filo d'entrata non chiaro da parte del pannello. Tre sbavature che hanno inchiodato il suo ...

Eventi a Napoli nel weekend dal 3 al 5 marzo: tutti gli appuntamenti ... ricerche, tappe salienti e traguardi che hanno segnato il suo percorso artistico, senza ... A Mugnano la pista di pattinaggio sul ghiaccio La Pro Loco Mugnano torna con la II edizione di ' Mugnano sul ... ASD Rollerblot, pioggia di medaglie a Leinì Un inizio anno entusiasmante per la ASD Rollerblot che alla prima gara della stagione ha già saputo conquistare pubblico e giuria. La società di pattinaggio artistico, che ha sede a Caresanablot e che è attiva nel Biellese con una sezione distaccata a Vigliano, domenica 26 febbraio ha partecipato al Trofeo Regionale "Piccoli Passi" tenutosi a ... Uisp Rimini: Giocagin2023, successo al Flaminio per la festa delle danze, ginnastiche e pattinaggio ... Studio Danza il Castello, Ginnastica Riccione , K - school, Rollerverucchio, SpazioCorpo " OFFicina delle ARTi di Cesenatico e OFFicina delle ARTi di Rimini, Pattinaggio artistico Riccione , Garden ...